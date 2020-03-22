Випуск новин за 9:00: Закриття пунктів пропуску на Донбасі. Нові дані про коронавірус
У випуску новин за 22 березня станом на 9:00 – сьогодні опівночі повністю закривають пункти пропуску на окуповану територію. Коронавірус продовжує ширитись Україною. Цієї доби інфекцію підхопили ще 6 наших громадян.
Також у випуску:
В Києві будуть дезінфікувати житлові будинки, аби запобігти поширенню коронавірусу.
У соцмережах почався флешмоб з хештегом "stayathomechallenge". Обов'язковим аксесуаром цього виклику є туалетний папір.
Влада міста Фармінгтон у США вирішила додати магії в складні часи. Аби підбадьорити місцевих жителів, які стурбовані коронавірусом, центральну вулицю прикрасили ліхтариками.
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