Випуск новин за 9:00: Зарплати міністрів за січень. Інклюзивне ательє у Львові

У випуску новин за 12 лютого станом на 9:00 – уряд оприлюднив офіційні дані про зарплати міністрів за січень. Найбільше отримав глава МЗС Вадим Пристайко – 68 тисяч гривень. Найнижчу зарплату нарахували міністру Дмитру Дубілету – трохи більше 12,5 тисяч. Перше в Україні інклюзивне ательє розташоване у Львові. Його працівницями є жінки з інвалідністю. Вони шиють постіль, сукні та хустини.

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