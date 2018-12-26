Випуск новин за 9:00: Завершення воєнного стану. Розгляд апеляцій у справах полонених моряків
У випуску новин за 26 грудня станом на 9:00 – 26 грудня о 14:00 в Україні завершиться воєнний стан. Місяць тому його запровадили в 10 областях країни після атаки РФ на українські кораблі. Окупаційний "суд" Криму розгляне п'ять апеляційних скарг у справах українських полонених моряків. Захисники українців на диво не сподіваються: попередні 15 скарг "суд", підконтрольний Росії, відхилив.
Також у випуску:
Росіяни оприлюднили новий список санкцій щодо українців.
Негода в Україні: через снігопад та вітер без світла залишилися 479 населених пунктів.
Снігопади спричинили колапс на автомагістралях декількох областей України.
В Одесі знову відбулися сутички через захоплення владою зеленої зони.
Джерело: 24 канал
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