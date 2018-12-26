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      Випуск новин за 9:00: Завершення воєнного стану. Розгляд апеляцій у справах полонених моряків

      Випуск новин 99 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 грудня станом на 9:00 – 26 грудня о 14:00 в Україні завершиться воєнний стан. Місяць тому його запровадили в 10 областях країни після атаки РФ на українські кораблі. Окупаційний "суд" Криму розгляне п'ять апеляційних скарг у справах українських полонених моряків. Захисники українців на диво не сподіваються: попередні 15 скарг "суд", підконтрольний Росії, відхилив.

      Також у випуску:

      Росіяни оприлюднили новий список санкцій щодо українців.

      Негода в Україні: через снігопад та вітер без світла залишилися 479 населених пунктів.

      Снігопади спричинили колапс на автомагістралях декількох областей України.

      В Одесі знову відбулися сутички через захоплення владою зеленої зони.

      Теги: Новини України Україна – Росія Випуск новин Воєнний стан в Україні Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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