Випуск новин за 9:00: Заява Коляди щодо справи Шеремета. Страшна ДТП на Київщині

У випуску новин за 15 грудня станом на 9:00 – у справі вбивства Павла Шеремета влада програє репутаційно. Відповідну заяву зробила міністерка у справах ветеранів Оксана Коляда. На Київщині сталась страшна ДТП. Авто на величезній швидкості збило пішохода. Той загинув на місці. Пішохід з незрозумілих причин розгулював лівою смугою траси, коли у нього в'їхало авто.

Також у випуску: У Франції вирує потужний ураган. Доба на фронті: один український воїн загинув. Олексій Резніков розповів про деталі обміну полоненими.