14:34
15 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін підкочує до Поклонської. Маніпуляції Лукашенка
      Вєсті Кремля
      18:19, 14 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Оновлені бійки Верховній Раді. Зрадомер Зеленського
      Вєсті.UA
      18:59, 14 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019

      Випуск новин за 9:00: Заява Коляди щодо справи Шеремета. Страшна ДТП на Київщині

      Випуск новин 89 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 грудня станом на 9:00 – у справі вбивства Павла Шеремета влада програє репутаційно. Відповідну заяву зробила міністерка у справах ветеранів Оксана Коляда. На Київщині сталась страшна ДТП. Авто на величезній швидкості збило пішохода. Той загинув на місці. Пішохід з незрозумілих причин розгулював лівою смугою траси, коли у нього в'їхало авто.

      Також у випуску:

      У Франції вирує потужний ураган.

      Доба на фронті: один український воїн загинув.

      Олексій Резніков розповів про деталі обміну полоненими.

      Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
      сьогодні
      7435
      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Вбивство Павла Шеремета Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:51 "Приватбанк" не повернуть Коломойському? Що означає нова ініціатива Кабміну
      Ярослав Голобородько 1432
      сьогодні , 08:46 Новий рік 2020: найкращі ялинки світу
      617
      сьогодні , 08:00 Сергій Вовк: скандали та гучні справи судді, який посадив під варту Антоненка й Кузьменко
      Северин Трач 2628
      14 грудня , 19:00 Жара, в твоей машине цинк, тело разлагается, – командир Варакин о потерях и достижениях на войне
      Повернись живим 2168
      14 грудня , 17:15 Підсумки-2019: що змінилося у відносинах між Україною і Росією
      Інна Жолобович 3172
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук