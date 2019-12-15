Випуск новин за 9:00: Заява Коляди щодо справи Шеремета. Страшна ДТП на Київщині
У випуску новин за 15 грудня станом на 9:00 – у справі вбивства Павла Шеремета влада програє репутаційно. Відповідну заяву зробила міністерка у справах ветеранів Оксана Коляда. На Київщині сталась страшна ДТП. Авто на величезній швидкості збило пішохода. Той загинув на місці. Пішохід з незрозумілих причин розгулював лівою смугою траси, коли у нього в'їхало авто.
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