Випуск новин за 9:00: Збільшення хворих медиків на Тернопільщині. Потяг з українцями з Росії
У випуску новин за 29 березня станом на 9:00 – кількість заражених коронавірусом медиків у Монастириському районі, що на Тернопільщині, збільшилася до 24. Про це у фейсбуці повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь. Останній спецпотяг з евакуйованими українцями прибув з Москви до Києва зранку. Повернулися додому 716 наших громадян.
Також у випуску:
Загальна кількість хворих в Україні за підсумками суботи становить 356. Кількість видужалих на цей момент – 5, загиблих – вже 9.
З 30 березня Росія закриває кордони. Всі автомобільні, залізничні та пішохідні пропускні пункти будуть закриті для перетину.
Друга партія медзасобів з Китаю: літак із захисними масками, костюмами та іншими протиепідемічними засобами прибуде в Україну 29 березня.
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