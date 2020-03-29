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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 9:00: Збільшення хворих медиків на Тернопільщині. Потяг з українцями з Росії

      Випуск новин -

      У випуску новин за 29 березня станом на 9:00 – кількість заражених коронавірусом медиків у Монастириському районі, що на Тернопільщині, збільшилася до 24. Про це у фейсбуці повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь. Останній спецпотяг з евакуйованими українцями прибув з Москви до Києва зранку. Повернулися додому 716 наших громадян.

      Також у випуску:

      Загальна кількість хворих в Україні за підсумками суботи становить 356. Кількість видужалих на цей момент – 5, загиблих – вже 9.

      З 30 березня Росія закриває кордони. Всі автомобільні, залізничні та пішохідні пропускні пункти будуть закриті для перетину.

      Друга партія медзасобів з Китаю: літак із захисними масками, костюмами та іншими протиепідемічними засобами прибуде в Україну 29 березня.

      Теги: Коронавірус в Україні Тернопіль Україна – Росія Випуск новин
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