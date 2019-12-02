Випуск новин за 9:00: Жахлива стрілянина у Києві. Бійка у столичному кафе
У випуску новин за 2 грудня станом на 9:00 – у центрі Києва розпочалася стрілянина. Поліція досі шукає нападника, який напередодні вбив 3-річного хлопчика. Двадцятеро молодиків увірвались у заклад на Лівому березі Києва та влаштували масову бійку.
Також у випуску:
У міністерстві закордонних справ відреагували на погрози з Росії щодо "виходу зі складу України низки областей".
А в столиці святкування розпочнуться за два тижні. На Софійській та Контрактовій площах вже традиційно працюватимуть різдвяні ярмарки.
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