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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      24 Канал Програми Випуск новин
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Випуск новин за 9:00: Жахлива стрілянина у Києві. Бійка у столичному кафе

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 грудня станом на 9:00 – у центрі Києва розпочалася стрілянина. Поліція досі шукає нападника, який напередодні вбив 3-річного хлопчика. Двадцятеро молодиків увірвались у заклад на Лівому березі Києва та влаштували масову бійку.

      Також у випуску:

      У міністерстві закордонних справ відреагували на погрози з Росії щодо "виходу зі складу України низки областей".

      А в столиці святкування розпочнуться за два тижні. На Софійській та Контрактовій площах вже традиційно працюватимуть різдвяні ярмарки.

      Прогноз погоди на 2 грудня: в Україну йде мокрий сніг і ожеледиця
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Замах на Соболєва Новини Києва Діти і неповнолітні
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