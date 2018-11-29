Випуск новин за 9:00: Жінка-президент у Грузії. Пожежа в Міністерстві фінансів у Києві

У випуску новин за 29 листопада станом на 9:00 – вперше переможцем виборів у Грузії стала жінка. Державу очолила незалежна кандидатка Соломе Зурабішвілі, яка за президентства Михайла Саакашвілі посідала посаду міністра закордонних справ. У будівлі Міністерства фінансів у Києві спалахнула пожежа, всіх працівників евакуювали.

Також у випуску: Мешканці Маріуполя вийшли на мітинг та вимагають, щоб Росія звільнила полонених українських моряків та розблокувала Керченську протоку. У МВФ підтвердили готовність працювати з Україною. Тимчасова слідча комісія проведе виїзне засідання у справі Катерини Гандзюк. В Одесі чоловіки у масках напали на нардепа Анатолія Гриценка.