Випуск новин за 9:00: Жінка-президент у Грузії. Пожежа в Міністерстві фінансів у Києві
У випуску новин за 29 листопада станом на 9:00 – вперше переможцем виборів у Грузії стала жінка. Державу очолила незалежна кандидатка Соломе Зурабішвілі, яка за президентства Михайла Саакашвілі посідала посаду міністра закордонних справ. У будівлі Міністерства фінансів у Києві спалахнула пожежа, всіх працівників евакуювали.
Також у випуску:
Мешканці Маріуполя вийшли на мітинг та вимагають, щоб Росія звільнила полонених українських моряків та розблокувала Керченську протоку.
У МВФ підтвердили готовність працювати з Україною.
Тимчасова слідча комісія проведе виїзне засідання у справі Катерини Гандзюк.
В Одесі чоловіки у масках напали на нардепа Анатолія Гриценка.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі