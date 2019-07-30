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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
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      Випуск новин за 9:00: Жорстоке вбивство в Ірпіні. Тріщина на мосту Кличка

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 липня станом на 9:00 – під Києвом в районі Ірпіня, поліція виявила тіло спаленого хлопця. Поліція знайшла двох його колег, які зізналися у жорстокому вбивстві. Скоїли злочин через 600 доларів, які начебто вкрав у них хлопець. На мосту Кличка тріснули скляні перила. Пошкоджений скляний елемент обіцяють замінити за два дні. Спеціалісти переглядають камери спостереження.

      Також у випуску:

      У США продовжують підтримувати Україну у конфлікті з Росією, там переконані – Крим Москва має повернути.

      В Угорщині Верховний суд взяв під варту українця, який спричинив аварію на Дунаї.

      На Донбасі один військовий поранений – він підірвався на вибуховому пристрої, який встановили ворожі диверсанти.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Новини Києва Кримінальні новини Жертви Міст Кличка
      Джерело: 24 канал
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