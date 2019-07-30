Випуск новин за 9:00: Жорстоке вбивство в Ірпіні. Тріщина на мосту Кличка

У випуску новин за 30 липня станом на 9:00 – під Києвом в районі Ірпіня, поліція виявила тіло спаленого хлопця. Поліція знайшла двох його колег, які зізналися у жорстокому вбивстві. Скоїли злочин через 600 доларів, які начебто вкрав у них хлопець. На мосту Кличка тріснули скляні перила. Пошкоджений скляний елемент обіцяють замінити за два дні. Спеціалісти переглядають камери спостереження.

Також у випуску: У США продовжують підтримувати Україну у конфлікті з Росією, там переконані – Крим Москва має повернути. В Угорщині Верховний суд взяв під варту українця, який спричинив аварію на Дунаї. На Донбасі один військовий поранений – він підірвався на вибуховому пристрої, який встановили ворожі диверсанти.

Джерело: 24 канал