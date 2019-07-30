Випуск новин за 9:00: Жорстоке вбивство в Ірпіні. Тріщина на мосту Кличка
У випуску новин за 30 липня станом на 9:00 – під Києвом в районі Ірпіня, поліція виявила тіло спаленого хлопця. Поліція знайшла двох його колег, які зізналися у жорстокому вбивстві. Скоїли злочин через 600 доларів, які начебто вкрав у них хлопець. На мосту Кличка тріснули скляні перила. Пошкоджений скляний елемент обіцяють замінити за два дні. Спеціалісти переглядають камери спостереження.
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Джерело: 24 канал
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