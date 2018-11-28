Випуск новин за 9:00: Зустріч Трампа та Путіна під загрозою. Прощання з українським героєм
Дональд Трамп планує скасувати зустріч з Володимиром Путіним через агресію РФ в Азовському морі. Вони мали зустрітися на саміті "Великої двадцятки", що відбудеться 30 листопада у Буенос-Айресі. На Черкащині попрощалися з українським військовим, який загинув під час ворожих обстрілів на Донбасі.
Також у випуску:
15 українським морякам псевдосуд обрав запобіжний захід, інші чекають на рішення 28 листопада.
Керманичі областей, у яких від 28 листопада діятиме воєнний стан, закликають зберігати спокій та не панікувати.
На передовій відносно спокійно, ворог п'ять разів обстріляв позиції ЗСУ.
Джерело: 24 канал
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