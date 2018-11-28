10:37
28 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Повстання" роботів у Росії. Google по-російськи
      Вєсті Кремля
      00:05, сьогодні
      Вєсті.UA. Фантастичні депутати. Омелян в тренді
      Вєсті.UA
      23:46, 27 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 9:00: Зустріч Трампа та Путіна під загрозою. Прощання з українським героєм

      Випуск новин 49 Читать новость на русском

      Дональд Трамп планує скасувати зустріч з Володимиром Путіним через агресію РФ в Азовському морі. Вони мали зустрітися на саміті "Великої двадцятки", що відбудеться 30 листопада у Буенос-Айресі. На Черкащині попрощалися з українським військовим, який загинув під час ворожих обстрілів на Донбасі.

      Також у випуску:

      15 українським морякам псевдосуд обрав запобіжний захід, інші чекають на рішення 28 листопада.

      Керманичі областей, у яких від 28 листопада діятиме воєнний стан, закликають зберігати спокій та не панікувати.

      На передовій відносно спокійно, ворог п'ять разів обстріляв позиції ЗСУ.

      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Дональд Трамп Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      У российского газа появился серьезный конкурент
      27 листопада , 23:14 У российского газа появился серьезный конкурент
      Злой Одессит 6170
      99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      27 листопада , 20:33 99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      Артем Овдієнко 2472
      Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців
      27 листопада , 20:01 Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців
      60381
      Конфлікт в Азовському морі: що відомо про полонених українських моряків
      27 листопада , 19:00 Конфлікт в Азовському морі: що відомо про полонених українських моряків
      2576
      Запровадження воєнного стану: чому його ввели у Вінниці, а не у Криму
      27 листопада , 17:01 Запровадження воєнного стану: чому його ввели у Вінниці, а не у Криму
      10165
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук