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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 12:00: Знищення піхоти терористів. Пожежа на заводі Києва

      Випуск новин 37 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 травня станом на 12:00 – бійці Азову тим часом продовжують трощити позиції окупантів. На Донеччині прицільним вогнем знищили піхоту терористів. На суднобудівному підприємстві "Кузня на Рибальському" в Києві сталася пожежа. Розпочалась вона в трюмі одного з кораблів, який перебуває на ремонті, проте пожежу вже ліквідували.

      Також у випуску:

      Західні області знову заллють сильні зливи. Надзвичайники попереджають про затоплення у трьох областях – Львівській, Івано-Франківській та Волинській.

      У Львівській області внаслідок обвалення породи на шахті "Лісова" загинули двоє гірників. Порода обвилася на горизонті 242 метри, на місці аварії працюють рятувальники та поліція.

      Колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі повернули громадянство. Він повинен прилетіти сьогодні о 17:15 до Києва з Варшави.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин "Азов" Зброя Пожежа Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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