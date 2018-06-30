Випуск новини за 15:00: Урочиста зустріч бійців 80 ОМБр у Львові. Витівка киянина

У випуску новин за 30 червня станом на 15:00 – у Львові зустрічали з ротації бійців 80 окремої десантно-штурмової бригади, які обороняли Донецький та Луганський аеропорти та брали участь у визволенні Слов'янська. У центрі Києва 22-річний юнак з незрозумілих причин вирішив пробігтися дахом автівки патрульних. Правоохоронці затримали шибеника з другої спроби.

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До наступних виборів в Україні ще майже рік, але політики вже почали агітацію.

Після двох діб очікування в аеропорту Туніса, частина українських туристів нарешті змогла потрапити додому.

Російські бійці 34 рази обстріляли позиції Збройних Сил України, з них 8 – із важкого озброєння.