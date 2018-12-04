Випуск новин за 12:00: Позиція ЄС та США щодо агресії РФ. Результат слідства у справі Гандзюк

У випуску новин за 4 грудня станом на 12:00 – ЄС та США мають набір розробити спільну позицію щодо тиску на РФ через її агресію. Держсекретар США Майкл Помпео наголосив, що Вашингтон чекає від європейських союзників більше зусиль у протистоянні Росії. Генпрокурор Юрій Луценко запевнив, що слідство встановило замовників вбивства активістки Катерини Гандзюк, проте прізвищ він поки не назвав.

Також у випуску: Росія не визнає українських моряків військовополоненими та порушує Женевську конвенцію. Суд відпустив екс-керівника ДФС Мирослава Продана на поруки. Четверо людей загинули внаслідок сутичок під час протестів у Франції.