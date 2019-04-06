Випуск за 13:00: Контрабанда з окупованих територій. Волкер про нового президента
У випуску новин за 6 квітня станом на 13:00 – 90 тисяч контрабандних пачок цигарок намагались завезти з окупованого Донбасу на підконтрольні українські території. Порушників затримали прикордонники ООС. Новий президент України опиниться під тиском Росії. Так вважає спеціальний представник США з українських питань Курт Волкер.
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Джерело: 24 канал
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