Випуск новин за 9:00: Евакуація українців з Італії. Закриття закладів в Одесі та Львові

У випуску новин за 16 березня станом на 9:00 – до Києва прибув літак з евакуюваними з Італії українцями. На борту перебували 123 людини, у всіх результати тестів на коронавірус виявилися негативними. Від 16 березня 2020 року міська влада Одеси та Львова вирішила закрити всі заклади громадського харчування, ТРЦ та інші магазини.

Також у випуску: Українське МЗС відправило консула в Єгипет. Майже 100 пунктів пропуску на державному кордоні тимчасово припинили роботу. У Чехії через пандемію коронавірусу ввели карантин. На Харківщині в умовах карантину відбулися вибори очільника області.