Випуск новин за 9:00: Евакуація українців з Італії. Закриття закладів в Одесі та Львові
У випуску новин за 16 березня станом на 9:00 – до Києва прибув літак з евакуюваними з Італії українцями. На борту перебували 123 людини, у всіх результати тестів на коронавірус виявилися негативними. Від 16 березня 2020 року міська влада Одеси та Львова вирішила закрити всі заклади громадського харчування, ТРЦ та інші магазини.
Також у випуску:
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Майже 100 пунктів пропуску на державному кордоні тимчасово припинили роботу.
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