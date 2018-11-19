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      Випускники яких спеціальностей найчастіше шукають роботу: цікава статистика

      402 Читать новость на русском
      Які спеціальності в Україні найчастіше шукають роботу
      Які спеціальності в Україні найчастіше шукають роботу / Фото з відкритих джерел

      У Києві на облік служби зайнятості у 2018 році стали майже 14 тисяч випускників. Із них 11,6 тисячі – це випускники вищих навчальних закладів, ще 2,3 тисячі – випускники професійно-технічних навчальних закладів.

      Про це йдеться на сайті Державної служби зайнятості.

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      "Серед випускників ВНЗ третина навчалася у галузі соціальних наук, бізнесу та права, 13% – мали інженерну спеціальність, по 12% - навчалися у галузі охорони здоров'я та гуманітарних наук, мистецтва", – йдеться у повідомлені.

      Серед випускників профтехучилищ 37% становлять кваліфіковані робітники з інструментом, 32% – працівники сфери торгівлі та послуг.

      З січня до жовтня 2018 року статус безробітного мали 325,9 тисячі молодих людей, а допомогу з безробіття отримували 242 тисячі молодих осіб. 78% серед безробітних віком до 35 років до реєстрації у службі зайнятості мали професійний досвід. Зокрема, 22% працювали у торгівлі та ремонті, 19% – у сфері державного управління та обов’язкового соціального страхування; 13% – у переробній промисловості; 10% – у сільському, лісовому та рибному господарстві.

      Теги: Новини України студенти Освіта
      Джерело: 24 Канал
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