Випускний 2018 в Україні: дата святкування в школах

Дата випускного в школах України прив'язана до закінчення основної сесії ЗНО 2018. До цього знаменного дня ще кілька місяців, але підготовка вже стартувала. Коли святкують випускний 2018 в Україні та скільки цього року буде випускників – читайте в матеріалі.

Коли святкують випускний 2018 в Україні

Дата випускного в школах призначена на 23 червня – це перша субота після закінчення ЗНО та оголошення результатів тестування. Випускний вечір – це як острівець для абітурієнтів після випробувань на ЗНО і перед вступною кампанією.

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Відразу уточнимо, що офіційної і єдиної дати для святкування випускних в Україні немає. Все на розсуд навчального закладу, рекомендовані дати проведення випускних в рамках від 25 травня до 24 червня. В школах індивідуально приймають рішення святкувати випускний вже після ЗНО, або ж поєднати випускний та останній дзвінок.



Дата випускного 2018 в Україні – орієнтовно 23 червня

Останній дзвінок для випускників 2018 року пролунає традиційно в останню п'ятницю весни – 25 травня. А сесія ЗНО 2018 почнеться трохи раніше: вже 22 і 24 травня відбудуться перші тестування з математики та української мови та літератури.

Після закінчення зовнішнього незалежного тестування і оголошення його результатів випускники зможуть попрощатися зі школами та розпочнуть своє доросле життя. Найчастіше дата випускного вечора призначається вже після закінчення ЗНО, щоб випускники не відволікалися від підготовки.

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Скільки випускників в 2018 році

У Міністерстві освіти і науки повідомляють, що в 2018 році буде рекордно мала кількість випускників – близько 200 тисяч на всю країну. Це пов'язано з піком спаду народжуваності в Україні в 2001 році. У наступні роки спостерігався повільний ріст народжуваності.



Традиційно, випускний святкують після ЗНО

Попри те, що до випускного ще кілька місяців – підготовка вже стартувала. Батьки переймаються питаннями подарунків та організації, а от школярі вже вибирають святкове вбрання.

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