14:53
15 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:58, 13 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Фантастичні подарунки від Порошенка. Бойко вирішив хайпанути
      Вєсті.UA
      18:56, 13 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Випуск новин за 12:00: Суд не продовжив відсторонення Мангера. Стрілянина в церкві Канади

      Випуск новин 72 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 квітня станом на 12:00 – Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити відсторонення голови Херсонської облради Владислава Мангера. Чиновника підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк. В Канаді чоловік відкрив вогонь по вірянах у церкві, одна людина загинула, ще одна – зазнала поранення

      Також у випуску:

      Сьогодні останній шанс у громадян подати заяву на зміну місця голосування у другому турі президентських перегонів.

      На Харківщині у місті Люботин згоріла церква московського патріархату.

      Проросійські бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська, один захисник зазнав поранення.

       

      blog_ava
      В Україну йдуть заморозки: де та коли чекати похолодання
      сьогодні
      33313
      Теги: Зброя Випуск новин Владислав Мангер Справа Катерини Гандзюк Канада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Порошенко і Зеленський про ринок землі: що говорять кандидати
      сьогодні , 14:33 Порошенко і Зеленський про ринок землі: що говорять кандидати
      3835
      "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу
      сьогодні , 13:02 "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу
      3272
      Донбасс без воды: ежедневный риск
      сьогодні , 12:00 Донбасс без воды: ежедневный риск
      Максим Єфімов 593
      Будинки-привиди на Донбасі: кого тут чекали – українську армію чи "русскую весну"?
      сьогодні , 08:40 Будинки-привиди на Донбасі: кого тут чекали – українську армію чи "русскую весну"?
      Повернись живим 1529
      Головні новини 14 квітня: дебати Порошенка та звільнення скандального Семочка
      сьогодні , 08:01 Головні новини 14 квітня: дебати Порошенка та звільнення скандального Семочка
      4420
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук