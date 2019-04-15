Випуск новин за 12:00: Суд не продовжив відсторонення Мангера. Стрілянина в церкві Канади
У випуску новин за 15 квітня станом на 12:00 – Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити відсторонення голови Херсонської облради Владислава Мангера. Чиновника підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк. В Канаді чоловік відкрив вогонь по вірянах у церкві, одна людина загинула, ще одна – зазнала поранення
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Проросійські бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська, один захисник зазнав поранення.
Джерело: 24 канал
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