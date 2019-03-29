Випуск новин за 20:00: Шанси Гриценка на перемогу. Корупційні схеми в обленерго

У випуску новин за 29 березня станом на 20:00 – до президентських виборів в Україні залишилося декілька днів. Журналісти 24 каналу з'ясовували, які шанси на перемогу в кандидата від об'єднаних демократичних сил Анатолія Гриценка. За даними журналістів програми "Схеми", перший заступник голови БПП Ігор Кононенко ймовірно причетний до схем з виведення сотень мільйонів гривень з декількох обленерго.

Також у випуску: Прокурор Кулик оголосив підозру людям з оточення Януковича та Порошенка.