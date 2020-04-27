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      Випуск новин за 9:00: Згоріла вантажівка Міноборони. Скандал із заступником Кличка

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 квітня станом на 9:00 – на Львівщині спалахнула вантажівка Міноборони, загинув старший солдат. Про це на сторінці у фейсбуці повідомляє 53-тя окрема механізована бригада. Заступник столичного мера Віталія Кличка Володимир Слончак вляпався у скандал. Напередодні пізно ввечері поліція затримала його за те, що накинувся зі стусанами на патрульного.

      Також у випуску:

      Уряд оголосив конкурс на посаду очільника Державної податкової служби.

      Арсенал у Балаклії підірвали закладеною в багатьох місцях вибухівкою. Такого висновку дійшла тимчасова слідча комісія Верховної Ради.

      Спалах коронавірусу в Маріуполі: там виявили 22 нових випадки зараження, з них 19 – медики Обласної лікарні інтенсивного лікування.

      Теги: Новини Києва Жертви Міністерство оборони України Новини Львова Випуск новин
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