Випуск новин за 9:00: Згоріла вантажівка Міноборони. Скандал із заступником Кличка

У випуску новин за 27 квітня станом на 9:00 – на Львівщині спалахнула вантажівка Міноборони, загинув старший солдат. Про це на сторінці у фейсбуці повідомляє 53-тя окрема механізована бригада. Заступник столичного мера Віталія Кличка Володимир Слончак вляпався у скандал. Напередодні пізно ввечері поліція затримала його за те, що накинувся зі стусанами на патрульного.

Також у випуску: Уряд оголосив конкурс на посаду очільника Державної податкової служби. Арсенал у Балаклії підірвали закладеною в багатьох місцях вибухівкою. Такого висновку дійшла тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Спалах коронавірусу в Маріуполі: там виявили 22 нових випадки зараження, з них 19 – медики Обласної лікарні інтенсивного лікування.