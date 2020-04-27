Випуск новин за 9:00: Згоріла вантажівка Міноборони. Скандал із заступником Кличка
У випуску новин за 27 квітня станом на 9:00 – на Львівщині спалахнула вантажівка Міноборони, загинув старший солдат. Про це на сторінці у фейсбуці повідомляє 53-тя окрема механізована бригада. Заступник столичного мера Віталія Кличка Володимир Слончак вляпався у скандал. Напередодні пізно ввечері поліція затримала його за те, що накинувся зі стусанами на патрульного.
Також у випуску:
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