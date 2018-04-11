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МАРК ЦУКЕРБЕРГ САНКЦІЇ НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Honda випустила надпотужну газонокосарку, яка може розігнатися до 215 кілометрів на годину

Авто24 222 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Авто24" – Honda випускає чимало техніки: від літаків до автомобілів. Але, як не дивно, одним з найпопулярніших напрямків марки є техніка для саду.

Для реклами газонокосарок і мікротракторів японці у співпраці з командою, яка готує машини для британського кузовного чемпіонату, випустили болід під назвою Mean Mover. Його оснастили літровим мотором від мотоцикла Honda VTR Firestorm. Крім цього трактору дісталися й інші вдосконалення, в результаті чого потужність підняли до позначки 110 сил.

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Це дозволило йому потрапити до книги рекордів Гіннеса як найшвидшій у світі газонокосарці. А на гоночній трасі Mean Mover зміг розігнатися до позначки 187 кілометрів на годину, що на 48 кілометрів на годину швидше за попередній рекорд. І, коли рекорд побили, Honda створила ще потужнішу косарку на 189 сил, яка набрала 215 кілометрів на годину.

Який автомобіль продемонстрував нову неймовірно потужну свілотехнку – дивіться у програмі.

Теги: Авто24 Honda Рекорди
Джерело: 24 Канал
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