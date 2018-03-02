Віра Брежнєва позувала для російського журналу в образах відомих жінок

Українська співачка Віра Брежнєва, яка часто виступає в Росії, а також отримує там нагороди, знялася для російської редакції журналу Cosmopolitan.

Брежнєва позувала в образах чотирьох відомих жінок – співачки Мадонни, моделі Твіггі, актриси Катрін Деньов та актриси Шерон Стоун.

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Віра розповіла, що для неї іконою краси у першу чергу є мама, а також згадала про свою бабусь з Санкт-Петербургу.

"Моя бабуся, справжня петербурженка, яка ніколи не виходила на вулицю з ненафарбованими губами. У неї завжди з собою були парфуми, олівець для брів і червона помада. А ще вона незмінно носила сукні – живий маніфест жіночності. Ну, а головною моєю іконою є мама, у якої четверо дітей і семеро онуків", – сказала Брежнєва.

Віра Брежнєва перевтілилася у Мадонну

А тут уявила себе твіггі

В образі Катрін Деньов

А тут Віра скопіювала образ Шерон Стоун з фільму "Основний інстинкт"

Хто така Віра Брежнєва?

Справжнє ім’я Віра Галушка. Українська співачка, акторка та телеведуча, колишня учасниця гурту "ВІА Гра", яка часто виступає у Росії.



У 2015 році вийшла заміж за продюсера і композитора Костянтина Меладзе. Брала участь у шоу "Хочу до "ВІА Гри" та "Хочу до Меладзе". Має двох доньок – Соню і Сару.