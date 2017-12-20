Віра Брежнєва виклала фото з відредагованою фігурою

Українська співачка Віра Брежнєва, яка часто гастролює Росією, виклала в Іnstagram знімок, на якому зменшила свою талію.

Те, що Брежнєва фотошопила фото ніхто б не здогадався, якби російський співак Сергій Лазарєв не виклав практично такий же самий знімок.

У варіанті Брежнєвої її фігура стрункіша і підтягнута, а на знімку Лазарєва живіт співачки не такий плоский.

На фото компанію Лазарєву і Брежнєвій склала Ані Лорак – українська співачка, яка майже всі концерти дає в Росії.

Фото із сторінки Віри Брежнєвої:

Фото із сторінки Сергія Лазарєва: