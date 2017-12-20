Віра Брежнєва виклала фото з відредагованою фігурою
18:31, сьогодні 2013 Читать новость на русском
Українська співачка Віра Брежнєва, яка часто гастролює Росією, виклала в Іnstagram знімок, на якому зменшила свою талію.
Те, що Брежнєва фотошопила фото ніхто б не здогадався, якби російський співак Сергій Лазарєв не виклав практично такий же самий знімок.
У варіанті Брежнєвої її фігура стрункіша і підтягнута, а на знімку Лазарєва живіт співачки не такий плоский.
На фото компанію Лазарєву і Брежнєвій склала Ані Лорак – українська співачка, яка майже всі концерти дає в Росії.
Фото із сторінки Віри Брежнєвої:
Фото із сторінки Сергія Лазарєва:
Джерело: 24 Канал
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