Віра Брежнєва з донькою потусувлася на вечірці російської дизайнерки у Монте-Карло

Віра Брежнєва та її донька Соня Кіперман / Фото з Іnstagram

Співачка з України Віра Брежнєва, яка регулярно відвідує світські заходи у Росії, сходила на звану вечерю російської дизайнери Уляни Сергієнко, яка відбулася у Монте-Карло.