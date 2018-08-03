Віра Брежнєва з донькою потусувлася на вечірці російської дизайнерки у Монте-Карло
Співачка з України Віра Брежнєва, яка регулярно відвідує світські заходи у Росії, сходила на звану вечерю російської дизайнери Уляни Сергієнко, яка відбулася у Монте-Карло.
Співачці склала компанію її старша донька Соня Кіперман. Для події вони обрали чорні сукні та розкішні прикраси.
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Віра Брежнєва та її донька Соня
Гала-прийом бренду Ulyana Sergeenko відбувся у готелі Hermitage Monte-Carlo, на який завітало багато російських знаменитостей.
Віра Брежнєва
Джерело: 24 Канал
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