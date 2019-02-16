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      Віра і держава: Епіфаній пояснив, чому Україна та ПЦУ ніколи не підуть шляхом Росії та РПЦ

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      Українська церква ніколи не стане схожою на російську, – Епіфаній
      Українська церква ніколи не стане схожою на російську, – Епіфаній / Фото з відкритих джерел

      Для Православної церкви України ніколи не буде загрози перетворення на модель РПЦ, бо це неприйнятно. ПЦУ є і буде повністю незалежною від держави – у церковні справи та не втручатиметься.

      Держава не повинна втручатися у справи церкви, пише глава ПЦУ заявив під час свого візиту на Буковину, повідомляє Укрінформ.

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      При цьому глава ПЦУ зазначив, що Українська держава зробила багато для історичних змін, які відбуваються в українському православ'ї.

      "Ми спільними зусиллями, церква і держава, досягли цього успіху – отримали Томос про автокефалію української православної церкви. Але українська церква надалі буде незалежною", – сказав митрополит.

      Він також зазначив, що церква також не повинна втручатись у справи української держави.

      Також на запитання журналістів щодо можливого перетворення ПЦУ на можливий варіант російської церкви Епіфаній пояснив відповів – "такого не буде".

      Та модель, яка зараз є в російській державі, є неприйнятною для української церкви. Українська церква завжди покладалася і буде покладатися на український народ,
      – пояснив глава ПЦУ.

      Епіфаній також додав, що український народ завжди підтримував і буде підтримувати єдину помісну українську православну церкву.

      "Тому в майбутньому я не бачу загрози такого єднання, яке зараз має російська православна церква з російською державою",  – сказав він.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

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      Епіфаній наголосив на можливих змінах у церковному календарі
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      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Релігія Епіфаній РПЦ
      Джерело: 24 Канал
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