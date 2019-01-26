16:24
26 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий казус від Лаврова. Штрафи для росЗМІ
      Вєсті Кремля
      23:37, 25 січня
      Вєсті.UA: Суперможливості Вілкула. Пропагандистів РФ образили в ПАРЄ
      Вєсті.UA
      20:09, 25 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Вірер виграла гонку переслідування в Антхольці, Меркушина – 35-а

      1107 Читать новость на русском
      Вірер виграла гонку переслідування
      Вірер виграла гонку переслідування / Getty Images

      Італійка Доротея Вірер виграла гонку переслідування 6-го етапу Кубка світу, який відбувається в Антхольці. Перемога на домашньому етапі, де Вірер вперше перемогла, дозволила їй закріпити лідерство у загальному заліку.

      До першої стрільби стоячи Лаура Дальмаєр впевнено лідирувала в гонці, виграючи в найближчих переслідувачок 15 секунд. Однак один промах німкені дозволив захопити лідерство у гонці італійкам Доротеї Вірер та Лізі Віттоцці.

      Читайте також: Біатлон: Бьо виграв спринт в Антхольці, найкращий з українців – 11-й Прима

      Під час останньої стрільби вже по одному промаху допустили італійки. Це дозволило Дальмаєр, яка відстрілялася на нуль, скоротити відставання. Італійка Вірер на останньому відрізку продемонструвала неймовірну швидкість і фінішувала першою. Дальмаєр виявилася швидшою за Віттоцці й фінішувала другою. Італійка Віттоцці задовольнилася третім місцем.

       

       

      Українка Валентина Семеренко, яка мала стартувати 60-ю, участі в гонці не взяла. Натомість за Україну бігла Анастасія Меркушина, яка стартувала 35-ю. Анастасія допустила 5 промахів на чотирьох вогневих рубежах і фінішувала на 35 місці.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram 

      Теги: Спорт Новини біатлону Анастасія Меркушина
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Европейские эксперты будут следить за информационной гигиеной на выборах президента
      сьогодні , 16:01 Европейские эксперты будут следить за информационной гигиеной на выборах президента
      Олександр Гаврутенко 30
      Легких рецептов не будет: как Украине преодолеть российскую агрессию
      сьогодні , 13:00 Легких рецептов не будет: как Украине преодолеть российскую агрессию
      Павло Казарін 411
      "Укрзалізниця" платить більше: за якими цінами купують локомотиви і поїзди у світі
      сьогодні , 12:00 "Укрзалізниця" платить більше: за якими цінами купують локомотиви і поїзди у світі
      Катерина Петренко 5786
      Школы в Луганске: репетитор для первоклашки и такса на взятки
      сьогодні , 08:55 Школы в Луганске: репетитор для первоклашки и такса на взятки
      Ольга Черненко 936
      На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      25 січня , 23:00 На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      Іван Яковина 1410
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Пішов з життя легендарний гравець збірної України з баскетболу Олександр Окунський
       21 січня , 14:12
      "Барселона" може повторити долю "Реала" та безглуздо вилетіти з Кубка Іспанії
       17 січня , 18:13
      Мессі знову побив Марадону. ВІДЕО
       10 липня 2014 , 11:11
      "Динамо" може поповнитись захисником "Айнтрахта"
       6 лютого 2015 , 11:27
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук