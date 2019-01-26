Вірер виграла гонку переслідування в Антхольці, Меркушина – 35-а
Італійка Доротея Вірер виграла гонку переслідування 6-го етапу Кубка світу, який відбувається в Антхольці. Перемога на домашньому етапі, де Вірер вперше перемогла, дозволила їй закріпити лідерство у загальному заліку.
До першої стрільби стоячи Лаура Дальмаєр впевнено лідирувала в гонці, виграючи в найближчих переслідувачок 15 секунд. Однак один промах німкені дозволив захопити лідерство у гонці італійкам Доротеї Вірер та Лізі Віттоцці.
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Під час останньої стрільби вже по одному промаху допустили італійки. Це дозволило Дальмаєр, яка відстрілялася на нуль, скоротити відставання. Італійка Вірер на останньому відрізку продемонструвала неймовірну швидкість і фінішувала першою. Дальмаєр виявилася швидшою за Віттоцці й фінішувала другою. Італійка Віттоцці задовольнилася третім місцем.
Українка Валентина Семеренко, яка мала стартувати 60-ю, участі в гонці не взяла. Натомість за Україну бігла Анастасія Меркушина, яка стартувала 35-ю. Анастасія допустила 5 промахів на чотирьох вогневих рубежах і фінішувала на 35 місці.