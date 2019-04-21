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      ПРИВАТБАНК ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПРИВАТБАНК ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вирішальний день: які дільниці за кордоном відкрилися першими

      121 Читать новость на русском
      Де українці розпочали голосування раніше
      Де українці розпочали голосування раніше / Фото із соцмереж

      В Україні розпочався другий тур президентських виборів. Від 8:00 українці мають змогу прийти на дільниці та проголосувати за обраного кандидата. Проте у низці країн голосування вже триває декілька годин.

      Так, першими відкрилися дільниці для голосування на президентських виборах для українців в Австралії.

      Читайте також: Другий тур виборів в Україні: коли, де і як голосувати

      Згодом відкрили дільниці у Китаї, Малайзії та Південній Кореї. Про початок голосування інформують дипвідомства цих країн.

      Зазначимо, що в Україні виборчі дільниці відкрилися о 8:00. Проголосувати у другому турі президентських виборів на них українці зможуть до 20:00 за Києвом.


      Які документи слід взяти з собою на дільницю

      blog_ava
      Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Австралія Малайзія Південна Корея Китай
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