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      "Вирішальний крок" у прогресі Brexit: уряд Великої Британії ухвалив важливий документ

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      Уряд Великої Британії погодив проект угоди щодо Brexit
      Уряд Великої Британії погодив проект угоди щодо Brexit / Соцмережі

      Уряд Великої Британії схвалив проект угоди про умови виходу зі складу Європейського Союзу. Такий крок посадровці зробили після п’ятигодинного засідання.

      Із відповідною заявою витупила британський прем’єр-міністр Тереза Мей, пише BBC.

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      Як зауважила політик, нарада проходила у формі "довгих, детальних і пристрасних дебатів".

      "Кабінет спільно вирішив, що уряд має підтримати угоду про вихід", – сказала вона журналістам.

      Водночас вона наголосила, що це "вирішальний крок" у прогресі Brexit, який дозволить фіналізувати угоду найближчими днями.

      "Це угода, яка дозволяє повернути контроль за нашими грошима, законами та кордонами, яка дозволяє побудувати яскраве майбутнє для Великої Британії. Я вірю душею та серцем, що вона послужить інтересам всього Сполученого Королівства", – заявила Мей.

      Також прем’єр пообіцяла 15 листопада вранці виступити у парламенті та представити суть схваленого проекту угоди.

      Зауважимо, що текст угоди містить 585 сторінок англійською мовою, його вже опублікували у ЄС.

      Попри підтримку свого кабінету, Мей може зіткнутись і зі значними труднощами під час пошуку підтримки парламенту. Так, за інформацією, британських ЗМІ, у Консервативній партії розглядають можливість винесення у парламенті питання про недовіру Терезі Мей: мовиться не лише про договір щодо Brexit, а і про долю чинного уряду. Для цього необхідно зібрати підписи 48 депутатів парламенту від Консервативної партії.

      До слова, противники Brexit сподіваються, що поразка Мей у парламенті може призвести до другого референдуму, і, зрештою, Великобританія залишиться у Євросоюзі.

      Нагадаємо, 13 листопада, представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. Відтак, наступний крок мав бути за британським урядом, а опісля документ будуть розглядати парламенти обох сторін.

      Що таке Brexit? Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      вихід британії з європейського союзу: хроніка останніх подій
      Теги: Євросоюз Brexit Великобританія Тереза Мей Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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