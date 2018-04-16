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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вирішення конфлікту в Сирії неможливе без участі Росії: в Австрії пояснили чому

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Австрія не бачить можливості вирішення конфлікту в Сирії без участі Росії
Австрія не бачить можливості вирішення конфлікту в Сирії без участі Росії / Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайссль вважає, що досягти прогресу у вирішенні сирійського конфлікту можливо лише за участі усіх його сторін.

Про це дипломат заявила перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, відповідаючи на запитання журналіста, чи можливі подальші переговори щодо Сирії без участі Росії, передає "Європейська правда".

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Необхідно говорити з усіма. Не можна від самого початку казати, що конкретні сторони конфлікту, конкретні персони не допускаються за стіл переговорів,
– наголосила Кнайссль.

Очільниця МЗС зазначила, що позицією Австрії завжди було зберігати фундамент для обговорення як в ЄС, так і за його межами.

Політик також анонсувала свій візит до Москви у четвер. За словами Кнайссль, вона хоче обговорити з російським керівництвом розвиток подій на Близькому Сході, зокрема, конфлікт у Сирії та Іранська угода.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франція провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.

У результаті ракетних ударів було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних. Низка країн підтримали дії США, Великобританії і Франції проти режиму Башара Асада. Росія і Іран засудили авіаудари союзників. Президент Росії Володимир Путін заявив, що продовження ракетних ударів по Сирії з боку країн Заходу призведе до хаосу в міжнародних відносинах.

Теги: Новини Росії Війна у Сирії Новини політики Австрія
Джерело: 24 Канал
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