Вирішили бути в єдності з ПЦУ: на Хмельниччині ще 2 парафії покинули УПЦ МП

На Хмельниччині ще 2 нові парафії покинули УПЦ МП та перейшли до Православної церкви України. Рішення про перехід прийняли одноголосно настоятель та парафіяни.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній Махота.

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Свято дня пам’яті святителя Василя Великого принесло Хмельниччині радісну новину – старовинна Ізяславщина добре "засіяла" в кошик Святійшої Церкви України,

– написав він.

Так, відразу дві парафії перейшли до складу Православної церкви України. Мовиться про парафію храму Різдва Пресвятої Богородиці, що у селі Кунів та парафію Свято-Михайлівського храму села Велика Радогощ.

"Настоятель і парафіяни прийняли одноголосно рішення бути в єдності з братами та сестрами Православної Церкви України", – додав Антоній Махота.

Нагадаємо, після появи Православної церкви України храми УПЦ Московського патріархату почали добровільно переходити під її юрисдикцію. Ті ж храми УПЦ МП, які на забажали цього зробити, згідно із законом України, повинні протягом 3 місяців перейменуватися на Російську православну церкву.

Як відбувався процес створення Православної церкви України?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.



Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.



У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео