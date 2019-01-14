21:28
14 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, сьогодні
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Вирішили бути в єдності з ПЦУ: на Хмельниччині ще 2 парафії покинули УПЦ МП

      1458 Читать новость на русском
      Дві парафії УПЦ МП на Хмельниччині перейшли до ПЦУ
      Дві парафії УПЦ МП на Хмельниччині перейшли до ПЦУ / фото з соцмереж

      На Хмельниччині ще 2 нові парафії покинули УПЦ МП та перейшли до Православної церкви України. Рішення про перехід прийняли одноголосно настоятель та парафіяни.

      Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній Махота.

      Читайте також: "Не можуть належати російській церкві": як Києво-Печерська і Почаївська лаври перейдуть до ПЦУ

      Свято дня пам’яті святителя Василя Великого принесло Хмельниччині радісну новину – старовинна Ізяславщина добре "засіяла" в кошик Святійшої Церкви України,
      – написав він.

      Так, відразу дві парафії перейшли до складу Православної церкви України. Мовиться про парафію храму Різдва Пресвятої Богородиці, що у селі Кунів та парафію Свято-Михайлівського храму села Велика Радогощ.

      "Настоятель і парафіяни прийняли одноголосно рішення бути в єдності з братами та сестрами Православної Церкви України", – додав Антоній Махота.

      Нагадаємо, після появи Православної церкви України храми УПЦ Московського патріархату почали добровільно переходити під її юрисдикцію. Ті ж храми УПЦ МП, які на забажали цього зробити, згідно із законом України, повинні протягом 3 місяців перейменуватися на Російську православну церкву.

      Як відбувався процес створення Православної церкви України?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.

      Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.

      У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

      Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео

      Які ще парафії УПЦ МП перейшли до складу ПЦУ:
      Теги: Новини України Релігія УПЦ МП Православна церква України Новини Хмельницького
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Топ-8 найграндіозніших торговельних центрів світу
      сьогодні , 20:33 Топ-8 найграндіозніших торговельних центрів світу
      Наталія Печерська 1193
      Згода на секс це: міфи про добровільний дозвіл в малюнках
      сьогодні , 20:01 Згода на секс це: міфи про добровільний дозвіл в малюнках
      Ірина Поліщук 2950
      Компенсація за неякісне електропостачання: як вона діятиме
      сьогодні , 19:00 Компенсація за неякісне електропостачання: як вона діятиме
      Яніна Ткачук 2684
      Оборотни в погонах: почему никто не наказан за ограбление ювелирного магазина
      сьогодні , 19:00 Оборотни в погонах: почему никто не наказан за ограбление ювелирного магазина
      Юрій Бутусов 1683
      Шокуюча історія пограбування правоохоронцями ювелірного салону "Графф": що відомо про справу
      сьогодні , 18:30 Шокуюча історія пограбування правоохоронцями ювелірного салону "Графф": що відомо про справу
      Дмитро Гнап 684
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      13 грудня 2018 , 09:02
      Активісти запалили вогнища та розклали шини біля ОДА в Сумах
      16 березня 2017 , 04:14
      "Розкішні сейви Пятова рятували Україну, поки вона не вийшла з летаргічного сну": італійські ЗМІ про гру з нашою збірною
       11 жовтня 2018 , 11:45
      Марадона сконфузився під час інтерв'ю – легенда не зміг зв'язати два слова
       25 листопада 2018 , 09:59
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук