Виробник сільськогосподарської техніки AGRO вдвічі збільшить частку на ринку України

Великий виробник обладнання та техніки для ринку сільського господарства – компанія AGRO – планує збільшити свою частку на ринку України.

Про це повідомило агенство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву старшого віце-президента AGRO у Європі та Близькому Сході Роба Сміта.

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За даними компанії, її частка на ринку України за минулий рік склала 9 відсотків. Компанія планує до 2021 року збільшити цю цифру вдвічі.

За результатами 2018 року ми плануємо вийти на частку ринка десь на 15 відсотків. А вже через три роки досягнути показника в 20 відсотків,

– сказав Сміт.

Він зазначив, що з 2016 року ринок сільського господарства в Україні збільшився втричі. 2017 рік побив рекорди з постачання сільськогосподарської техніки з-за кордону.

Сміт зауважив, що за прогнозами компанії AGRO найближчим часом ринок тракторів закордонних виробників зросте до 4 000 одиниць. За минулий рік цей показник сягнув 3,5 тисяч тракторів.