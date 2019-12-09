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      Виробник вина Villa Krim і коньяку Жан-Жак працює в Криму попри санкції

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      Виробник вина Villa Krim і коньяку "Жан-Жак" досі працює в Криму і порушує санкції ЄС / villakrim.ua

      Одна з найбільших компаній-виробників алкоголю "Алеф-Віналь" досі працює в окупованому Криму в обхід міжнародних санкцій ЄС і України. Саме ця фірма постачає на український та світовий ринок вина Villa Krim, "Золота Амфора" та коньяки Klinkov і "Жан-Жак".

      Про це йдеться в спільному розслідуванні телеканалу "Настоящее время" й антикорупційного проєкту "Муніципальний сканер". Воно тривало близько 2 років та отримало назву "Кримський архів".

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      Власником компанії "Алеф-Віналь" є дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Основні потужності підприємства до російської анексії розміщувалися в Криму. Після окупації в березні 2014 року компанія юридично розділила свій бізнес – на українську та російську частини. 

      Російська компанія "Алеф-Віналь-Крим"

      Так, у російському реєстрі в листопаді 2014 року з'явилась "Алеф-Віналь-Крим". Серед її засновників, як і раніше, залишаються компанії з Кіпру і Британських Віргінських островів. Таким чином вони порушують санкції ЄС, які з літа 2014 року забороняють європейським компаніям відкривати новий бізнес в Криму.

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      Окрім того, "Алеф-Віналь-Крим" неодноразово отримувала кредити російського Національного комерційного банку, який також перебуває під санкціями. За 5 років існування компанія виконувала замовлення уряду Росії та працювала з заводами "Новий Світ" та "Севастопольський виноробний завод". Загальна сума цих контрактів склала майже 2 мільйони доларів.

      В "Алеф-Віналь-Крим" заявляють, що їх товари нібито призначені лише для внутрішнього російського ринку. Але на російській версії сайту стверджується протилежне – їх товари нібито стали "популярні у багатьох країнах світу, включно із США, країнами Південної Америки, Європи та Азії".

      Українська компанія "Алеф-Віналь"

      Друга компанія – "Алеф-Віналь" – розташована на материковій частині України. Її продукція потрапляє на ринки України, Європи та США. Журналісти з'ясували, що компанія має в окупованому Криму 800 гектарів виноградників у селищі Каштани і понад 1000 – у селищі Первомайське.

      Проте у пресслужбі "Алеф-Віналь" запевняють, що не мають активів в анексованому Криму і не ведуть там свою господарську діяльність. Звідки береться основна частина виноматеріалів – у компанії не кажуть.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Алкоголь Алкогольний ринок Новини Криму Анексія Криму Санкції
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