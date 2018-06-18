Виробник знизив ціну на"розумний" порохотяг iLife V50: скільки коштує новинка

Робот-порохотяг iLife V50 представили ще на початку 2018 року. Він вирізняється серед інших можливістю кріплення спеціальної мікрофібри для більш ретельного прибирання пласких поверхонь.

Про це повідомляє 4pda.

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Також пристрій має підвищену потужність всмоктування, що актуально для власників домашніх тварин. Зараз порохотяг iLife V50 тимчасово доступний за зниженою ціною, що дозволить обзавестися помічником для будинку, який самостійно проведе прибирання і забезпечить вас вільним часом.

iLife V50 підтримує кілька режимів роботи: прибирання всього приміщення, певної частини кімнати або по її краях. Система з кількох фільтрів запобігає пропуску назовні найдрібніших частинок пилу, включаючи різні алергени, будь то пилок або шерсть тварин.



Порохотяг iLife V50 коштує менше 100 доларів

За рахунок великих коліс порохотяг без проблем переїжджає кабелі, пороги і заїжджає на килими, а невисокий корпус дозволяє прибирати під ліжком та іншими меблями. Пристрій оснащений цілим набором датчиків, які допомагають порохотягу орієнтуватися в просторі і об'їжджати перешкоди.

Зараз робот-порохотяг iLife V50 доступний за спеціальною ціною – 98,39 доларів (близько 2 603 гривні).

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