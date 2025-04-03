Виробники ліків так і не знизили ціни, хоч і перестали сплачувати за маркетинг, – депутат "СН"

Народний депутат ("Слуга Народу") Юрій Заславський заявив, що виробники ліків не знизили ціни на продукцію після скасування маркетингових угод, перекладаючи "провину" начеб-то на аптеки. Саме завдяки маркетинговим угодам аптеки могли пропонувати знижки на ліки та робити їх більш доступними.

Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів член комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Юрій Заславський, передає 24 Канал.

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За його словами, на фармацевтичному ринку утворився колапс через запровадження нового регулювання. Попри заборону укладання маркетингових договорів між аптеками та виробниками, яка, по суті, звільнила заводи від необхідності сплачувати відсотки ритейлу, ціни на ліки не лише не знизилися - вони продовжують стрімко зростати.

За словами нардепа, упродовж 2024 року виробники підняли ціни у 2 – 2,5 раза, пояснюючи це нібито високими витратами на просування своїх товарів.

Після запровадження нового регулювання фармринку з 1 березня, маркетингові угоди між виробниками та аптеками потрапили під заборону.

Якщо брати справедливо, то після заборони маркетингу виробникам більше не потрібно сплачувати за ці послуги. І вони повинні були б знизити свої ціни. Навіть якщо заборонили на два місяці цей маркетинг, то ви, будь ласка, на два місяці цю додану вартість, яку ви вкладаєте в вартість ліків, відніміть. Але вони, звичайно ж, цього не зробили,

– зазначив Заславський.

Натомість аптеки, позбавлені доходу у вигляді маркетингових угод, змушені самостійно покривати свої витрати.

Окрім того, нардеп звернув увагу на те, що через втрату маркетингових угод знизяться надходження до держбюджету, бо раніше аптеки сплачували за такі надходження податки. Ба більше, нардеп не виключає, що повна заборона маркетингу призведе до виникнення тіньових схем.

Маркетинг – це ціла наука. І сьогодні не використовувати маркетингові заходи задля промоції того чи іншого препарату, я зараз говорю не про рецептурні, а про безрецептурні препарати, я не бачу в цьому сенсу. Державне регулювання влаштовувати? Наскільки я пам'ятаю, там, де держава починає втручатися, там починається хаос,

– наголосив Заславський.

Він наголосив, що наразі держава не регулює відпускні ціни виробників ліків, а обмежує виключно націнки дистриб'юторів та аптек. Це при тому, що, за даними досліджень, 72% ціни препарату формує саме виробник.

На думку нардепа, вихід – у поверненні маркетингових угод з прозорим оподаткуванням і водночас у збалансованому підході до регулювання діяльності аптечних мереж, дистриб'юторів та виробників – як це відбувається в Європі.

За даними сервісу Opendatabot, у 2024 році дохід лише трьох найбільших заводів склав майже 23 мільярди гривень, зокрема дохід "Дарниці" становив понад 6,8 мільярда гривень, "Фармаку" – 10,7 мільярда гривень, а "Артеріуму" – 5,2 мільярда гривень.