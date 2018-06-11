Виробники ґаджетів більше не зможуть затримувати оновлення для Android: в Google назвали причину

На конференції для розробників I/O 2018, яка відбулася 8 травня, голова проекту Treble Іліан Малчев та віце-президент з технологій Android Дейв Берк розкрили деякі цікаві деталі щодо випуску нових версій операційної системи Android.

Про це повідомляє Android Authority.

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З усього інтерв'ю, в ході якого співробітники Google розповіли про багато технічних аспектів, можна виділити кілька ключових думок. Для початку, з виходом Android P у виробників пристроїв більше не буде ніяких виправдань своєчасно не випускати оновлення Android для підтримуваних ґаджетів.

До появи в минулому році Project Treble процес оптимізації нових версій Android під кожний конкретний пристрій займав величезну кількість часу. Все відбувалося послідовно, починаючи від випуску Google вихідного коду свіжої версії ОС до створення чіпсетів, інтеграції драйверів, впровадження кожним виробником своєї графічної оболонки і розсилки оновлення кінцевим користувачам.



Як відбувається оновлення смартфонів до версії Android P

З появою Project Treble, що відокремлює низькорівневий код системи від графічного інтерфейсу, виробники чіпсетів і пристроїв можуть одночасно працювати над оновленнями.

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По суті, Google самостійно виконує основну роботу по оновленню Android, а OEM-виробникам залишається лише взяти готовий код і відправити його користувачам. Саме це дозволило вперше за всю історію Android випустити бета версію Android P не тільки на смартфони Google, але і на пристрої інших вендорів, таких як OnePlus, Xiaomi, Essential, Sony, Nokia та інших.



Виробники більше не зможуть затримувати оновлення смартфонів до найновіших версій Android

Як приклад, невелика група розробників Essential зуміла "з нуля" запустити Android P на Essential Phone. Отже, компанії з великим числом співробітників і засобів можуть так само швидко оновлювати всі підтримувані моделі.

Таким чином, Google зробила все можливе для своєчасного оновлення всіх Android-пристроїв. Тепер, якщо затримка і буде, то з вини конкретного виробника.

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