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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Виробники курятини реалізують м'ясо українцям дорожче, ніж у Європу, незважаючи на держдотації

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Виробники курятини реалізують м'ясо українцям дорожче, ніж у Європу
Виробники курятини реалізують м'ясо українцям дорожче, ніж у Європу / politeka.net

Вартість реалізованого на внутрішній український ринок м'яса курятини "Нашої ряби" за 2017 рік зросла в доларовому еквіваленті на 21%.

Про це йдеться у публікації "Покупці курятини "Наша ряба" годує 70 країн світу" видання "Бізнес медіа".

"У наведеній вазі середня ціна на курятину зросла на 33% рік до року. Ціни МХП на внутрішньому ринку зросли на 31%, а на експорт – на 30% рік до року... В доларах США середня ціна на курятину МХП в 4 кварталі 2017 зросла на 29% рік до року, а за 12 місяців – на 21% рік до року", – йдеться в опублікованому виданням документі.

При цьому, автори публікації наводять дані, згідно з якими вартість 1 кг тушки курки ПАТ "Миронівський хлібопродукт" ("Наша ряба") в 2014 році становила на внутрішньому ринку 20 грн, в 2015 – 31,5 грн, а в 2017 – 55 грн. При цьому, за розрахунками видання, курятина українцям продається за цінами вищими, ніж для закордонних споживачів. "Виявляється, ціна на курятину в Україні дорівнює ціні м'яса на експорт! А враховуючи, що в експортній ціні закладена також дорога логістика, виходить, що м'ясо в Україні коштує дорожче, ніж на експорт! В інших країнах Косюку доводиться конкурувати з Америкою і Бразилією і, відповідно, пропонувати покупцям більш привабливі ціни, а в Україні монопольне становище дозволяє компенсувати втрати за рахунок високої ціни", – йдеться у публікації.

У той же час, саме МХП залишається головним споживачем державних дотацій на підтримку АПК в Україні. У 2017 році ПАТ "Миронівський хлібопродукт" (ТМ "Наша ряба") отримав 1,4 млрд гривень – 40% від усієї суми державних дотацій, виділених у бюджеті для всього українського АПК.

При цьому, отримуючи держдотації і продаючи курятину по світових конкурентних цінах, компанія отримує надприбутки і постійно виплачує дивіденди акціонерам, які сплачують податок з дивідендів на території Люксембургу. Так, у 2014 році отримавши прибуток у 555 млн дол, компанія виплатила акціонерам 50 млн дивідентів, а в 2016 із 415 млн прибутку вже 80 млн дол дивідендів.

"Не всі знають, що компанія не зобов'язана виплачувати дивіденди щороку, акціонери заробляють на зростанні вартості акцій, а не на дивіденди. Це по суті своїй "зайві" відсотки від надприбутків, які компанії вже нікуди вкладати. Таким чином, факт виплати щорічних дивідендів красномовно показує, що "Миронівський хлібопродукт" має в достатній мірі і оборотні засоби, і гроші на інвестиції в розвиток своїх активів", – йдеться у публікації.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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