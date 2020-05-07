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      Виробники "зеленої" енергії сплатили 20 млрд гривень до бюджету у 2019 році

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      "Зелена" енергетика
      "Зелена" енергетика / pro-consulting.ua

      Виробники "зеленої" енергії сплатили 19,77 млрд грн податків до бюджетів всіх рівнів у 2019 році – це на 4,72 млрд грн більше, ніж у 2018 році.

      Про це повідомляє Українська асоціація відновлювальної енергетики з посиланням на дані Державної податкової служби України.

      Загалом у період 2009-2019 сектор альтернативної енергетики сплатив у вигляді податків і зборів 93,62 млрд грн. Це майже вдвічі більше, ніж податкові надходження від ТЕС і ТЕЦ, які за аналогічний період склали 48,24 млрд грн.

      В альтернативну енергетику щороку вкладаються мільярди євро інвестицій, це одна з небагатьох галузей, що допомагає залучати кошти до України, а не виводити їх за кордон. З розвитком галузі, зростають надходження до державного бюджету, з'являються нові робочі місця. Це та індустрія, що показує усьому світу, що в Україні може існувати чесний та сучасний бізнес,
      – зазначає голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич.

      Нагадаємо, відповідно до звіту Climatescope 2019 від дослідницького агентства Bloomberg New Energy Finance, Україна піднялася на восьму позицію за привабливістю інвестицій у відновлювальну енергетику.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Податки Сонячна енергетика Енергетика
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