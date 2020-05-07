Виробники "зеленої" енергії сплатили 20 млрд гривень до бюджету у 2019 році

Виробники "зеленої" енергії сплатили 19,77 млрд грн податків до бюджетів всіх рівнів у 2019 році – це на 4,72 млрд грн більше, ніж у 2018 році.

Про це повідомляє Українська асоціація відновлювальної енергетики з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Загалом у період 2009-2019 сектор альтернативної енергетики сплатив у вигляді податків і зборів 93,62 млрд грн. Це майже вдвічі більше, ніж податкові надходження від ТЕС і ТЕЦ, які за аналогічний період склали 48,24 млрд грн.

В альтернативну енергетику щороку вкладаються мільярди євро інвестицій, це одна з небагатьох галузей, що допомагає залучати кошти до України, а не виводити їх за кордон. З розвитком галузі, зростають надходження до державного бюджету, з'являються нові робочі місця. Це та індустрія, що показує усьому світу, що в Україні може існувати чесний та сучасний бізнес,

– зазначає голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич.

Нагадаємо, відповідно до звіту Climatescope 2019 від дослідницького агентства Bloomberg New Energy Finance, Україна піднялася на восьму позицію за привабливістю інвестицій у відновлювальну енергетику.