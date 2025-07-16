Про це повідомили в середу, 16 липня, у Національній поліції, передає 24 Канал. Олігарх забезпечив передачу дочірній російській компанії зразків, документації, ліцензій та технологій на виробництво українських лікарських засобів для їх подальшого контрактного виробництва та реалізації в країні-агресорці.

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Що відомо про організатора?

Головний фігурант – уродженець Росії, кінцевий бенефіціарний власник однієї з найбільших фармацевтичних корпорацій України та за сумісництвом колишній народний депутат шістьох скликань Верховної Ради, який нині знаходиться під санкціями РНБО.

Зверніть увагу! За даними "РБК-Україна", йдеться про Костянтина Жеваго.

Він вибудував чітку структуру злочинної організації, до якої увійшли керівник української фармацевтичної корпорації, фінансові менеджери, особи, відповідальні за експорт фармакопейних зразків, керівник російського представництва, посадовці підконтрольних медичних компаній двох країн та дистриб'ютори.

Як була влаштована фармацевтична схема?

Повний пакет документації передали російським виробникам іще до початку повномасштабного вторгнення. Після отримання дозволів дві фабрики розпочати виготовлення й продаж медпрепаратів для лікування серцево-судинних, неврологічних, урологічних та інших захворювань без українського втручання.

Такий крок дозволяв власнику-олігарху одночасно уникнути негативних наслідків від ведення бізнесу на території Росії після подій 2014 року і продовжувати отримувати незаконні доходи,

– йдеться в повідомленні.

Для подальшої співпраці організатор також висунув умову – фармвиробники зобов'язувалися наносити логотип української корпорації на упаковки виготовлених у Росії ліків.

Для офіційної реєстрації й контролю якості в російських регуляторних установах необхідні були еталонні зразки. Тож після законодавчої заборони на експорт лікарських засобів у 2022 році український бізнесмен створив підконтрольну компанію-нерезидента за кордоном. Саме через неї росіяни отримували необхідну документацію та зразки якості препаратів. Для цього у спільники залучили комерційного директора підприємства, що є офіційним дистриб'ютором Державної фармакопеї України, та його дружину.

Низка медичних препаратів торгових марок українських компаній стали офіційно зареєстрованими у Росії. Окрім того, зловмисники продовжували поновлювати права власності у 2023 – 2024 роках, оскільки українська сторона офіційно відмовилася від авторських прав на продукцію. Підконтрольне олігарху російське підприємство, змогло зареєструвати патентне право на себе.

Препаратами лікують окупантів

Ліки з маркуванням українського концерну російські медики широко застосовують для лікування окупантів. У відкритих джерелах є підтвердження укладання контрактів щодо постачання продукції військовим госпіталям та установам Росії, а також аналогічним структурам на тимчасово окупованих територіях.

З початку 2022 по перший квартал 2024 років продаж ліків, вироблених на території країни-агресорки за українськими технологіями й стандартами, приніс бюджету Росії понад 100 мільйонів рублів у вигляді податкових надходжень.

Загальна сума прибутку російського підприємства українського олігарха склала щонайменше 892 мільйони рублів, тобто понад 420 мільйонів гривень.

Що відомо про обшуки й підозри?

У середу, 16 липня оперативники ДСР, слідчі поліції провели понад 40 обшуків у Києві, Харкові, Львові та Київській області. Зокрема, в офісних та виробничих приміщеннях, а також за місцями мешкання причетних осіб. Вилучено документацію, печатки, комп'ютерну техніку тощо.

Правоохоронці провели обшуки: дивіться фото

Лідеру злочинної організації та 8 його спільникам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

пособництво державі-агресору;

ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Наразі тривають подальші заходи для встановлення всіх причетних до скоєння злочину осіб, документування джерел прибутку від незаконної діяльності та арешт корпоративних прав і активів підсанкційного бізнесу на користь держави. Максимальне покарання – до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці повідомили про заочну підозру Сергію Курченку й іншим російським ділкам, які "привласнили" підприємства на тимчасово окупованих територіях. З 2017 року вони незаконно вивезли до Росії й не тільки продукцію на щонайменше 55 мільярдів гривень.