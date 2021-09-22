Суд відхилив апеляційні скарги рідних загиблих та прокуратури, які просили максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

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Апеляційні скарги прокурора, потерпілих та представника потерпілих залишити без задоволення, вирок Київського районного суду міста Харкова від 8 квітня 2021 року у відношенні Габишева залишити без змін,

– оголосила головуюча суддя Вікторія Яковлева.

Любов Азаренкова, яка втратила у ДТП чоловіка та доньку, відповіла на рішення: "10 років – це нічого за два життя. Якщо ви вважаєте, що цього замало. Я прошу хоча б ці 10 років".

Адвокат вважає вирок обґрунтованим

Адвокат зазначив, що "фактично було призначено майже максимальне покарання". За його словами Габишев у ході судового розгляду щиро визнавав провину, не оскаржував, каявся".

Визнав у повному обсязі й цивільний позов, частково відшкодування моральну шкоду в розмірі 100 тисяч гривень, тому я вважаю вирок суду першої інстанції обґрунтовано й прошу залишити без змін,

– додав правозахисник.

До слова Ніколи не пробачу, сволото, – дружина Азаренкова звернулась до винуватця смертельної ДТП

Що відомо про справу Габишева: коротко