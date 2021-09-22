Вирок обвинуваченому в ДТП із двома загиблими у Харкові Габишеву набув чинності
Джерело:"Суспільне"
Апеляційний суд Харкова залишив без змін вирок Київського райсуду в справі про ДТП із двома загиблими. Відтак, покарання у 9 років тюрми для винуватця аварії Дмитра Габишева набуло чинності.
Суд відхилив апеляційні скарги рідних загиблих та прокуратури, які просили максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
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Апеляційні скарги прокурора, потерпілих та представника потерпілих залишити без задоволення, вирок Київського районного суду міста Харкова від 8 квітня 2021 року у відношенні Габишева залишити без змін,
– оголосила головуюча суддя Вікторія Яковлева.
Любов Азаренкова, яка втратила у ДТП чоловіка та доньку, відповіла на рішення: "10 років – це нічого за два життя. Якщо ви вважаєте, що цього замало. Я прошу хоча б ці 10 років".
Адвокат вважає вирок обґрунтованим
Адвокат зазначив, що "фактично було призначено майже максимальне покарання". За його словами Габишев у ході судового розгляду щиро визнавав провину, не оскаржував, каявся".
Визнав у повному обсязі й цивільний позов, частково відшкодування моральну шкоду в розмірі 100 тисяч гривень, тому я вважаю вирок суду першої інстанції обґрунтовано й прошу залишити без змін,
– додав правозахисник.
До слова Ніколи не пробачу, сволото, – дружина Азаренкова звернулась до винуватця смертельної ДТП
Що відомо про справу Габишева: коротко
- Трагедія сталася на трасі Київ – Харків – Довжанський 21 жовтня 2020 року. Автомобіль Toyota Land Cruiser врізався у Lanos.
- Загиблий Дмитро Азаренков очолював 32 пожежно-рятувальну частину Харкова. Він перебував в автомобілі разом із 15-річною донькою.
- Одразу після аварії 19-річний Габишев запевняв, що за кермом був не він. Втім, згодом хлопець повністю визнав свою вину.