Віртуальна гра на екрані комп’ютера, – Клімкін про те, як Європа розглядає конфлікт України і РФ

У Європі не хочуть виходити із зони комфорту, а конфлікт між Україною і Росією сприймають, як віртуальну гру. Водночас, за 2018 рік ставлення Заходу до РФ почало змінюватися у негативну сторону.

Історія з російськими спостерігачами – яскравий приклад того, що Україна донесла емоційну історію конфлікту з Російською Федерацією до Заходу. Так, рівень довіри до України став незрівнянно вищим. Про це в інтерв’ю "Цензор.нет" розповів глава українського МЗС Павло Клімкін.

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Найбільшим досягненням у 2018 році Клімкін вважає зміну у ставленні Європи до Росії.

У 2018-му році бачимо, наприклад, висилки російських дипломатів. Але це навіть не верхівка айсберга, а лише відблиск від променя, який на нього потрапляє. І я вважаю здобутком те, що ми зуміли пояснити російську логіку дій. Я порівнюю з 2014 роком. Зараз тон і зміст меседжів щодо України можливо ті самі, але рівень довіри і взаємодії незрівнянно вищий,

– наголосив міністр.

Ще одна частина досягнення України у минулому році: те, що дипломатам вдалося донести емоційну історію конфлікту з РФ.

"У Європі багато людей не хочуть вилізти з зони комфорту, а хочуть бачити те, що у нас відбувається, як віртуальну гру. От є віртуальна гра на екрані комп’ютера, і вони намагатимуться допомогти нам вижити, але без надзусиль. Історія з російськими спостерігачами – це яскравий приклад таких настроїв. Тобто нікому, насправді, не цікаві російські спостерігачі, але цікаве створення спрощеної нормальності та робота БДІПЛ. І те, що від цієї уявної нормальності почали відходити, я вважаю дипломатичним досягненням", – розповів Клімкін.

Чому Україна не прийматиме заявку російських спостерігачів?Росія намагатиметься вплинути на українців під час виборів через своїх спостерігачів. 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.



У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.



7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.



8 лютого Росія заявила, що не буде надсилати спостерігачів на президентські вибори в Україну. Причиною такого рішення у РФ назвали "міркування безпеки" для своїх представників.



Проте 12 лютого у Росії вже відмовилися від своїх слів та заявили, що відстоюватимуть право відправляти власних спостерігачів в Україну.