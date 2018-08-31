Віртуальні моделі стали героями нової реклами Balmain: фото

Знамениті дизайнери дедалі частіше прагнуть здивувати своїх прихильників. Однак не тільки стильне вбрання викликає захоплення, але й реклама. Так, бренд Balmain запросив для реклами віртуальних моделей.

Кількість віртуальних моделей у світі стає більше. До славнозвісної Шуду тепер приєднались Марго і Чжі, які стали новими героями реклами Balmain. Їх автором є талановитий фотограф Камерон-Джеймс Вілсон.

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Відомо, що нових цифрових фотомоделей митець створив спеціально на замовлення представників бренду. Відтак три віртуальні красуні стали обличчями осінньо-зимової колекції популярного одягу Balmain. За лічені години стильна реклама привернула увагу кількох десятків тисяч користувачів мережі, відтак дизайнери можуть очікувати на успіх нової колекції.

Допис, поширений BALMAIN (@balmain) 30 Сер 2018 р. о 5:10 PDT

Допис, поширений BALMAIN (@balmain) 30 Сер 2018 р. о 5:12 PDT

Допис, поширений BALMAIN (@balmain) 30 Сер 2018 р. о 8:19 PDT