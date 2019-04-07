Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – Зеленський як технологія, Росія постачає наркотики в "ЛДНР" та законність дебатів на НСК "Олімпійський".

1. Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення







"Зеленський" – це не політик, "Зеленський" – це технологія. Вперше в електоральній історії сучасної цивілізації застосована з таким успіхом системна технологія телевізійної розкрутки "віртуального кандидата" – чистого, бездомішкового медіапродукта. "Набору пікселів", коли хочете...



Більше матеріалів про кандидата Володимира Зеленського.

2. НАТО має серйозного противника, і це не Росія, – Washington Post







НАТО відзначило 70-річчя. І зараз перед альянсом постала ціла низка проблем, з якими ще не доводилось мати справу в своїй історії.



Більше блогів відомих світових медіа тут.

3. Наркотики та алкоголь: бойовики закатували обдовбаних приспішників







Російський наркотрафік активно працює для терористів на Донбасі. Зараз мова про доставку наркотичних речовин безпосередньо для терористів.



Про життя "псевдореспублік" читайте у блозі Олексія Чибісова.

4. Дебати між Порошенком та Зеленським на НСК "Олімпійський" – це законно







​​Нині багато псевдоекспертів розродились аналітикою про те, що дебати між кандидатами на пост Президента України можуть і повинні відбуватись тільки в студії "Суспільного". Жодних стадіонів, бо це "незаконно".



Більше матеріалів про дебати читайте тут.

5. Спасибо Зеленскому за авантюру: именно "зебилы" отодвинули Украину от края пропасти







Я очень доволен результатами этих выборов. Все могло быть гораздо хуже – в случае, если бы не выдвинулся Зеленский...



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