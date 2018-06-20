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Телеканал новин 24 Новини Штучний інтелект

Віртуальний помічник Alexa "вкрав" роботу у працівників готелів

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Віртуальний помічник Alexa працює в готелі
Віртуальний помічник Alexa працює в готелі / keddr.com

Компанія Amazon створила спеціальну версію віртуального помічника Alexa – Alexa for Hospitality, яка може працювати у готельних номерах. Ці функції будуть спрямовані на допомогу клієнтів та обслуговуючого персоналу.

Про це пише Keddr.com.

Так, через Alexa можна замовляти обслуговування номерів, задавати різні питання, що стосуються роботи готелю, керувати смарт-пристроями в номері тощо.

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При цьому персонал зможе вибирати стандартний музичний сервіс, створювати персональні дії для гостей, відстежувати мережевий статус пристроїв.

Таким чином Alexa for Hospitality перебере на себе функції портьє.

Також Amazon передбачила деякі обмеження конфіденційності для Alexa for Hospitality. Наприклад, запис голосових команд будуть щодня видалятися, а готельний персонал не зможе прослуховувати відповіді Alexa на команди користувачів.

Alexa for Hospitality

Alexa for Hospitality 

Alexa for Hospitality запрацює вже цього літа в таких готельних мережах: Marriott Hotels, Westin Hotels & Resorts, St. Regis Hotels & Resorts, Aloft Hotels і Autograph Collection Hotels.

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Теги: Техно Штучний інтелект Amazon Інтернет
Джерело: 24 Канал
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