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      Вирубали дерев на понад 5 мільйонів гривень: на Харківщині викрили схему лісників – фото

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      Силовики прийшли з обшуками в лісгоспи на Харківщині / khar.gp.gov.ua

      Прокуратура Харківської області повідомила про підозру 11 працівникам ДП "Балаклійське лісове господарство" через завдання державі збитків на суму понад 5,5 мільйонів гривень.

      5 грудня правоохоронці провели обшуки за місцем знаходження лісгоспу та мешкання службових осіб держпідприємства. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

      Варто знати: Хто та як вбиває українські ліси

      Прокуратура повідомила про підозру за ч.5 ст.191 ККУ (розтрата держмайна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групи осіб):

      • директору держпідприємства,
      • трьом лісничим,
      • двом старшим майстрам лісу та трьом майстрам лісу.

      Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення від посад, триває досудове розслідування.

       

      Правоохоронці затримали лісників "на гарячому" / прокуратура Харківської області

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Харкова Екологія Корупція
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