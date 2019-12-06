Вирубали дерев на понад 5 мільйонів гривень: на Харківщині викрили схему лісників – фото
Прокуратура Харківської області повідомила про підозру 11 працівникам ДП "Балаклійське лісове господарство" через завдання державі збитків на суму понад 5,5 мільйонів гривень.
5 грудня правоохоронці провели обшуки за місцем знаходження лісгоспу та мешкання службових осіб держпідприємства. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
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Прокуратура повідомила про підозру за ч.5 ст.191 ККУ (розтрата держмайна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групи осіб):
- директору держпідприємства,
- трьом лісничим,
- двом старшим майстрам лісу та трьом майстрам лісу.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення від посад, триває досудове розслідування.
Правоохоронці затримали лісників "на гарячому" / прокуратура Харківської області