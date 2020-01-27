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      Вирубали ліс на 2 мільйони гривень: чиновникам на Львівщині оголосили про підозру

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      На Львівщині викрили чиновників, які займались незаконною вирубкою лісів

      Прокуратура Львівської області повідомила про підозру колишньому голови Жидачівської РДА та голові Ходорівської ОТГ. Їх звинувачують у вирубці лісів та привласненні деревини на суму понад 2 мільйони гривень.

      За версією слідства, голова Жидачівської РДА видав незаконний ордер на вирубку 288 дерев. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

      До теми: Останнє попередження: Гончарук пригрозив чиновникам через незаконну вирубку лісів

      Водночас, голова Ходорівської ОТГ, як вважає слідство, скористався службовим становищем і розпорядився передати майже 450 кубів деревини не закладам соціальної сфери, а приватному підприємству за понад 530 тисяч гривень.

      Як влада боротиметься із незаконною вирубкою лісів

      14 січня прем'єр-міністр України на нараді з керівництвом Держлісагентства доручив до 1 лютого забезпечити усі лісові господарства електронним обліком. Походження кожного дерева фіксуватимуть. Це має допомогти у боротьбі з корупційними схемами щодо торгівлі деревиною.

      Глава уряду відзначив, що першочергово потрібно забезпечити централізований обіг усієї деревини в Україні. За його словами, через незаконні вирубки лісів держава вже зазнала збитків на понад 1 мільярд гривень за останні декілька років.

      Він наголосив, що ситуація із лісовими господарствами має змінитися вже у наступні тижні.

      До слова, глава уряду доручив відсторонити керівника Закарпатського обласного лісового господарства через інформацію про зловживання службовим становищем.

      Важливо! Україна – найбільший експортер нелегальної деревини до Євросоюзу. Зокрема, Україна експортує нелегальну деревину для постачальників IKEA.

      Як в Україні моніторять незаконну вирубку лісів?Держагентство з питань лісових ресурсів України запустило пілотний проєкт з електронного реєстру легальних рубок лісу. На онлайн-мапі зафіксовані легальні лісозаготівельні роботи. Маючи інформацію про них, українці зможуть легше виявляти нелегальні рубки лісу.

      Проєкт поки що охоплює 3 області: Чернігівську, Полтавську та Рівненську. До кінця року планують поширити проєкт на всю Україну для лісогосподарських підприємств, що входять до сфери управління Держлісагентства. Мапа доступна за посиланням.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Львова Офіс генпрокурора Екологія
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