Це вірус "хитрозробленості", – Зеленський про штучні бар'єри для партій на місцевих виборах

Президент Володимир Зеленський різко засудив створення штучних бар'єрів для невеликих регіональних політичних партій під час майбутніх місцевих виборів. Він пообіцяв, що не допустить цього.

Глава держави вважає, що старі політики хочуть попри політичну волю мешканців області "пролізти в місцеві органи влади". Про це він заявив під час традиційного звернення до українців, повідомляє 24 канал.

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Зеленський вважає, що старі політики, фактично хочуть позбавити невеликі партії та безпартійних громадян можливості змінювати свої регіони.

Ніяких двох третин, п'яти відсотків чи інших схем не буде. Право бути обраним – це конституційне право кожного українця, а президент є гарантом додержання,

– наголосив Зеленський.

Він також порадив їм змінювати свої вчинки, а не виборче закондавство.

Дивіться відео нового звернення Зеленського:

Прохідні бар'єри на місцевих виборах в жовтні 2020 року: позиція "Слуги народу"

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому його політсила хоче зняти прохідні бар'єри для партій на місцевих виборах.

За його словами, великі опозиційні партії прагнуть залучити під свої "парасольки" якомога більше союзників на місцевих виборах і збільшити свої рейтинги.

В "Слузі народу" наголошують, що будь-яка людина має право балотуватися і не мати при цьому якихось суттєвих обмежень.

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні повинні відбутись 25 жовтня 2020 року. На них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад. Участь зможуть взяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування.

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