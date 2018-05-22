Вірус Ніпах, від якого немає вакцини, вбиває жителів Індії

Як повідомив уряд Індії, через зараження смертельною інфекцією Ніпах у штаті Керала в південно-західній частині країни вже загинуло дев'ять людей. Ще 25 осіб госпіталізовані з симптомами цієї інфекції в індійському місті Кожикоде.

Про це повідомив сайт "ВВС Україна".

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Даний вірус викликає занепокоєння у Всесвітньої організації з охорони здоров'я, адже вже близько 70% загинули і люди продовжують помирати, а вакцини досі не винайшли.

Досліди підтвердили наявність вірусу Ніпах в трьох загиблих, інші шість зразків поки перевіряють. Міністр охорони здоров'я штату Керала Раджив Седанандан розповів, що медсестра, яка доглядала за пацієнтами, також померла.

Ми відправили зразки крові та рідину можливих жертв вірусу в Національний інститут вірусології в Пуні. Поки в нас є підтвердження, що Ніпах викликав три смерті. Ми намагаємося не дозволити хворобі поширитися, оскільки її лікування пов'язане тільки з підтримувальною терапією,

– прокоментував міністр охорони здоров'я штату Керала.

Відомо, що вірус Ніпах (NIV, Nipah henipavirus) очолює перелік із 10 найбільш небезпечних інфекційних захворювань. а природними переносники вірусу є кажани.

Що таке віру Ніпах? Ніпах – інфекція, яка передається людині від тварин. Вперше інфекцію виявили у 1999 році, коли захворіли фермери в Малайзії та Сінгапурі, які розводили свиней. Симптоми хвороби - жар, головний біль, сонливість, проблеми з дихальними шляхами, дезорієнтація. Через добу або дві хворий впадає в кому.