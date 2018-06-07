17:27
7 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
21°C 7°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    26°C 18°C
  • неділя
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, 6 червня
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, 6 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, 6 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Вірус VPNFilter виявився ще небезпечніший, ніж вважали раніше: у центрі атаки Україна

701 Читать новость на русском
Роутери атакує вірус VPNFilter
Роутери атакує вірус VPNFilter / Фото з відкритих джерел

Вірус VPNFilter, який інфікував близько мільйона роутерів по всьому світу, виявився ще небезпечнішим, ніж вважали раніше. При цьому фахівці вважають, що найбільше хакерську групу цікавить Україна.

Про це повідомляє Engadget.com.

Експерти з безпеки Cisco Talos вважають, що це шкідливе програмне забезпечення може не лише інфікувати прилади, але й обходити шифрування SSL, перетворюючи захищені веб-запити в звичайні HTTP. Тобто це розширює можливості хакерів, а сам вірус небезпечнішим.

Читайте також: В мережі гуляє новий вірус "Сталін": як нейтралізувати його дію

Так, обійшовши SSL-шифрування вірус може перехоплювати вихідні веб-запити, перетворюючи їх в незахищені з протоколом HTTP. Тож кіберзлочинці можуть викрадати акаунти, паролі та іншу конфіденційну інформацію.

Із роутера вірус може перебратися в комп'ютери і будь-яку іншу смарт-техніку.

Наразі відомо, що VPNFilter вражає маршрутизатори Linksys, MikroTik, Netgear, QNAP, TP-Link, ASUS, D-Link, Huawei, Ubiquiti, Upvel і ZTE.

Важливо, що найбільше заражених пристроїв є в Україні. Винними за поширення цього вірусу вважають хакерську групу Fancy Bear, яку пов'язують з Російською Федерацією.

Аби захиститись від вірусу, фахівці рекомендують перезавантажити мережеве обладнання або оновити до останньої прошивки від виробника. Наприклад, MikroTik і Netgear вже випустили патчі з захистом від VPNFilter.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет Хакерська атака хакери
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Кому ухвалення Антикорупційного суду принесе політичні бонуси та як змінить відносини із Заходом
сьогодні, 17:00 Кому ухвалення Антикорупційного суду принесе політичні бонуси та як змінить відносини із Заходом
Микола Давидюк 617
Чому ЄС може поступово "забути" про санкції проти Росії та як Україні цьому запобігти
сьогодні, 15:00 Чому ЄС може поступово "забути" про санкції проти Росії та як Україні цьому запобігти
Василь Філіпчук 365
Антикорупційний суд: що зміниться в Україні і чому це важливо
сьогодні, 14:01 Антикорупційний суд: що зміниться в Україні і чому це важливо
Інна Жолобович 2804
Няня для Гройсмана: як прем'єр народжуваність підніматиме
сьогодні, 12:00 Няня для Гройсмана: як прем'єр народжуваність підніматиме
Наталія Лебідь 1564
Київ скоро очистять від маршруток
сьогодні, 08:40 Київ скоро очистять від маршруток
Ольга Бродська 3873
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук