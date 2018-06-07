Вірус VPNFilter виявився ще небезпечніший, ніж вважали раніше: у центрі атаки Україна

Вірус VPNFilter, який інфікував близько мільйона роутерів по всьому світу, виявився ще небезпечнішим, ніж вважали раніше. При цьому фахівці вважають, що найбільше хакерську групу цікавить Україна.

Про це повідомляє Engadget.com.

Експерти з безпеки Cisco Talos вважають, що це шкідливе програмне забезпечення може не лише інфікувати прилади, але й обходити шифрування SSL, перетворюючи захищені веб-запити в звичайні HTTP. Тобто це розширює можливості хакерів, а сам вірус небезпечнішим.

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Так, обійшовши SSL-шифрування вірус може перехоплювати вихідні веб-запити, перетворюючи їх в незахищені з протоколом HTTP. Тож кіберзлочинці можуть викрадати акаунти, паролі та іншу конфіденційну інформацію.

Із роутера вірус може перебратися в комп'ютери і будь-яку іншу смарт-техніку.

Наразі відомо, що VPNFilter вражає маршрутизатори Linksys, MikroTik, Netgear, QNAP, TP-Link, ASUS, D-Link, Huawei, Ubiquiti, Upvel і ZTE.

Важливо, що найбільше заражених пристроїв є в Україні. Винними за поширення цього вірусу вважають хакерську групу Fancy Bear, яку пов'язують з Російською Федерацією.

Аби захиститись від вірусу, фахівці рекомендують перезавантажити мережеве обладнання або оновити до останньої прошивки від виробника. Наприклад, MikroTik і Netgear вже випустили патчі з захистом від VPNFilter.

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