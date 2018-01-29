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Вірус Зіка зафіксували на узбережжі Чорного моря

07:29, сьогодні 743 Читать новость на русском
Вірус Зіка зафіксували на узбережжі Чорного моря
Вірус Зіка зафіксували на узбережжі Чорного моря / cyntox.com

У Туреччині, на південному узбережжі Чорного моря, з'явилися комарі-переносники лихоманки Зіка.

Про це повідомляє прес-служба російського Росспоживнагляду з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Туреччини.

Санітарна влада Туреччини виявила у себе в країні комарів-переносників вірусу Зіка там, де у 2017 році проживали четверо осіб, які повернулись з Куби, де й підчепили лихоманку.

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На прибережних територіях провінцій Артвін, Ризі, Трабзон відзначено наявність переносників лихоманки Зіка, де в жовтні минулого року виявлено чотири людини, інфікованих цим вірусом після відвідин Куби,
– йдеться у повідомленні.

У МОЗ Туреччини зазначили, що небезпечні комарі вже найближчим часом можуть з'явитися і у центральних районах країни.

МЗС України поширило рекомендації, аби уникнути локальної передачі вірусу Зіка.

Нагадаємо, вірус, який викликає хворобу Зіка, переносять комарі роду Aedes. Вірус також може передаватися статевим шляхом. Симптоми хвороби: незначне підвищення температури, шкірні висипи, кон'юнктивіт, біль у м'язах і суглобах, загальне нездужання або головний біль.

Теги: Здоров'я Новини Туреччини Вірус Зіка
Джерело: 24 Канал
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