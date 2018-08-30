Вирушив на гастролі до "Гіві" і "Мотороли": реакція соцмереж на смерть Кобзона

На смерть Йосипа Кобзона – співака і депутата Держдуми Росії – миттєво та бурхливо зреагували користувачі соціальних мереж. У той час, як російські ЗМІ пишуть у соцмережах висловлюють свої співчуття, користувачі мережі із критикою згадують особу артиста.

Зазначимо, що Йосип Кобзон помер на 81 році життя. Він активно та відверто підтримував анексію Криму та російську агресію на Донбасі. Чимало років Кобзон обробся з онкозахворюванням.

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"Одного разу я був на його живому концерті: на кордоні з Афганістаном, стоячи на вантажівці, Кобзон співав для російських прикордонників. На сцені він викладався на всю котушку, як, втім, і в Держдумі, де голосував за найжорстокіші і несправедливі закони", – прокоментував смерть Кобзона російський журналіст та ведучий радіо "Эхо Москвы" Володимир Варфоломеєв.

новость о том что кобзон умер приводит в такой шок как бы ты его никогда не слушал и тебе в принципе нет никакого дела но блять КОБЗОН УМЕР — чернова (@nastchrnv) 30 августа 2018 г.

При цьому низка користувачів на смерть Кобзона зреагувала їдкими та жорсткими жартами.

кобзон умер

надеюсь дальше будет пугачёва

потом медведев



а потом и вовсе, действительно, «лебединое озеро» — по всем каналам.



озеро, в котором будет плавать труп под названием «тусовочка» — токсичный содомовед (@fuck_keynesians) 30 августа 2018 г.

Иосиф Кобзон отправился на встречу со своими соратниками по проекту «Новороссия» - к Гиви и Мотороле: pic.twitter.com/1CWAZerOdr — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 30 августа 2018 г.

Кобзон с небольшим опозданием решил поздравить Украину с Днём Независимости и отправился в ад. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 30 августа 2018 г.

Не думай о секундах свысока

Наступит время, сам поймёшь, наверное.

Свистят щас шутки в Твиттерах

О сдохшем певце Йосифе. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 30 августа 2018 г.

Украинцы несут к посольству России парики. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 30 августа 2018 г.

Кобзон поет с мотороллой — МинПанд (@crimeapanda) 30 августа 2018 г.

Теперь не Кобон, а КобзOFF — МинПанд (@crimeapanda) 30 августа 2018 г.

Большое горе, когда сначала умирает мозг

и только потом через какое-то время тело.

Прощай, Иосиф Давыдович! Ты ушёл от нас!

Хорошо, что ты хотя бы успел проголосовать

напоследок за увеличение пенсионного возраста. — Тётя Роза (@Anakoyher) 30 августа 2018 г.

Угу, отпел своё. Но запомнят его не за музыку. pic.twitter.com/5iwMMWu1LQ — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 30 августа 2018 г.

Память об Иосифе Кобзоне могут увековечить в Москве pic.twitter.com/eD3lUl9n2y — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 30 августа 2018 г.

Кобзон помер!



Бывают в России всё таки хорошие новости.



Разноцветной пирамидки этому парику на том свете... pic.twitter.com/V2rDASSfd2 — Лютый Тасик (@Lutans_com) 30 августа 2018 г.

О покойном либо хорошо либо ничего кроме правды. Правда такова. что покойный был говно. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 30 августа 2018 г.

У политических украинцев и совестливой российской либеральной интеллигенции начинается излюбленный праздник - танцы на костях, матерные частушки и ритуальное обмазывание кровью. Умер Иосиф Кобзон. — Голос Мордора (@spacelordrock) 30 августа 2018 г.

Кобзон навсегда уехал на гастроли к Гиви, Мотороле и другим чертям. pic.twitter.com/ac10Bi8vdz — Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman) 30 августа 2018 г.

кобзон умер, но его парик будет жить вечно pic.twitter.com/EpfGs6SlwW — Вінничанин (@Pano360Ukraine) 9 ноября 2016 г.

гитлера в аду новый виа развлекать будет. Солист кобзон, бык вокал моторола с гиви — zog i lumturisë(23+) (@laperuz) 28 июля 2018 г.

А вот интересно, когда Кобзон, Гиви, Моторола, доктор Лиза и хор Александрова пирамидку собирать сядут, кто первым соберет? pic.twitter.com/iGGqkNUsNM — Vitauskas (@Vitauskas_A) 28 июля 2018 г.