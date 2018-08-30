Вирушив на гастролі до "Гіві" і "Мотороли": реакція соцмереж на смерть Кобзона
На смерть Йосипа Кобзона – співака і депутата Держдуми Росії – миттєво та бурхливо зреагували користувачі соціальних мереж. У той час, як російські ЗМІ пишуть у соцмережах висловлюють свої співчуття, користувачі мережі із критикою згадують особу артиста.
Зазначимо, що Йосип Кобзон помер на 81 році життя. Він активно та відверто підтримував анексію Криму та російську агресію на Донбасі. Чимало років Кобзон обробся з онкозахворюванням.
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"Одного разу я був на його живому концерті: на кордоні з Афганістаном, стоячи на вантажівці, Кобзон співав для російських прикордонників. На сцені він викладався на всю котушку, як, втім, і в Держдумі, де голосував за найжорстокіші і несправедливі закони", – прокоментував смерть Кобзона російський журналіст та ведучий радіо "Эхо Москвы" Володимир Варфоломеєв.
При цьому низка користувачів на смерть Кобзона зреагувала їдкими та жорсткими жартами.